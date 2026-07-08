Τεράστιες αλλαγές με V8 κινητήρες και ανεφοδιασμό!

Η Formula 1 φαίνεται να έχει ήδη χαράξει την πορεία της μετά το 2030, με την επιστροφή των κινητήρων V8 να αποτελεί πλέον τον βασικό στόχο της FIA.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, αποκάλυψε στο περιθώριο του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας σημαντικές λεπτομέρειες για το πώς οραματίζεται τη νέα γενιά κινητήρων και συνολικά το μέλλον του σπορ. Οι υβριδικές turbo μονάδες ισχύος κρίνονται πλέον υπερβολικά πολύπλοκες και ακριβές, γεγονός που οδηγεί τη FIA στην αναζήτηση μιας απλούστερης και οικονομικότερης λύσης από το 2031 και μετά.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες που εξετάζονται είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου προμηθευτή κινητήρων για τις ομάδες που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν με μεγάλους κατασκευαστές. Η FIA εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει έναν ανεξάρτητο κατασκευαστή, όπως η Cosworth, ο οποίος θα παράγει έναν τυποποιημένο V8 κινητήρα, διαθέσιμο προς αγορά από οποιαδήποτε ομάδα.

Στόχος είναι να περιοριστεί η εξάρτηση των μικρότερων ομάδων από τους μεγάλους κατασκευαστές, οι οποίοι σήμερα διατηρούν σημαντική επιρροή μέσω της προμήθειας κινητήρων. Σύμφωνα με τον Μπεν Σουλαγιέμ, η FIA θα έχει τον έλεγχο τόσο των τεχνικών προδιαγραφών όσο και του κόστους, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερους κατασκευαστές

Η μείωση του κόστους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη περισσότερες ομάδες στην κατασκευή των δικών τους κινητήρων. Ο πρόεδρος της FIA αποκάλυψε ότι η McLaren έχει εκφράσει ενδιαφέρον για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ θεωρεί πως και η Alpine θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία. Η εκτίμησή του είναι πως το νέο πλαίσιο ίσως οδηγήσει σε περισσότερους κατασκευαστές κινητήρων από όσους συμμετέχουν σήμερα στο πρωτάθλημα.

Λιγότερο βάρος και μικρότερο κόστος

Η FIA επιδιώκει σημαντική απλοποίηση των κινητήρων.

Οι σημερινές υβριδικές μονάδες θεωρούνται ιδιαίτερα σύνθετες, ακριβές στην εξέλιξη και, σύμφωνα με τον Μπεν Σουλαγιέμ, στερούν από τη Formula 1 τον χαρακτηριστικό ήχο που την έκανε διάσημη. Οι νέοι V8 αναμένεται να μειώσουν ακόμη και κατά 50% τα έξοδα έρευνας και εξέλιξης, ενώ η κατάργηση μεγάλου μέρους του υβριδικού συστήματος θα επιτρέψει τη μείωση του συνολικού βάρους των μονοθεσίων κατά περίπου 100 κιλά. Η FIA θεωρεί πως τα ελαφρύτερα μονοθέσια θα είναι ταχύτερα αλλά και ασφαλέστερα.

Η υβριδική τεχνολογία δεν καταργείται

Παρότι οι V8 επιστρέφουν, η ηλεκτροκίνηση δεν εγκαταλείπεται πλήρως. Το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση ενός μικρού υβριδικού συστήματος, το οποίο θα συνεισφέρει μόλις το 10% έως 15% της συνολικής ισχύος, πολύ χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Η FIA θεωρεί πως έτσι θα εξαλειφθούν φαινόμενα όπως η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στις ευθείες, που έχουν δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια.

Turbo ή ατμοσφαιρικός V8;

Ένα από τα βασικά τεχνικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά την ύπαρξη turbo. Η Audi έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί απαραίτητη τη χρήση υπερτροφοδότη. Ο Μπεν Σουλαγιέμ, αντίθετα, εμφανίζεται πιο θετικός σε έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα, υποστηρίζοντας ότι το turbo αυξάνει τόσο το κόστος όσο και το βάρος, ενώ μειώνει και τον χαρακτηριστικό ήχο των V8.

Στο τραπέζι η επιστροφή του ανεφοδιασμού

Η FIA εξετάζει παράλληλα την πιθανότητα επαναφοράς του ανεφοδιασμού καυσίμων στους αγώνες. Οι ατμοσφαιρικοί V8 καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο, γεγονός που θα απαιτούσε μεγαλύτερα ρεζερβουάρ εάν οι οδηγοί έπρεπε να ολοκληρώνουν ολόκληρο τον αγώνα χωρίς στάση.

Για να αποφευχθεί η αύξηση του βάρους, έχει ξεκινήσει μελέτη σχετικά με την επιστροφή των pit stop για ανεφοδιασμό, πρακτική που εγκαταλείφθηκε μετά το 2009. Η FIA εξετάζει τόσο τις αγωνιστικές επιπτώσεις όσο και το οικονομικό κόστος, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα ετησίως για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, με τις σχετικές μελέτες να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.