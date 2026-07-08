H κλήρωση για Προμηθέα και Κολοσσό στα προκριματικά του BCL: Πιθανός εμφύλιος στους «8»

Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά του Basketball Champions League και σε περίπτωση πρόκρισης τους θα υπάρξει ελληνικός εμφύλιος στους «8».

Ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά του Basketball Champions League (14-20 Σεπτεμβρίου). Εκεί συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες με τις δυο ελληνικές ομάδες να παίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Οι Πατρινοί θα παίξουν στους «16» με την πρωτάρα BC Βιέννης από την Αυστρία, ενώ οι Ροδίτες έχουν πιο δύσκολο έργο κόντρα στην τουρκική Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Για να μπουν στην κανονική περίοδο του BCL (όπου συμμετέχουν ΑΕΚ και Περιστέρι), πρέπει να κάνουν το 4/4 σε ισάριθμα νοκ άουτ.



Πρώτος προκριματικός

Προημιτελικά

(1) Λέβιτσε (Σλοβακία)-Σάλον Βίλπας (Φινλανδία)

(2) Μπάκεν Μπέαρς (Δανία)-Λάντστεντε Χάμερς (Ολλανδία)

(3) Φρίμπουργκ (Ελβετία)-Μπατούμι (Γεωργία)

(4) Οραντέα (Ρουμανία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)



Ημιτελικά

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4



Δεύτερος προκριματικός γύρος

Φάση «16»

(1) Ρίγα (Λετονία)-Λάνταου Λάιονς (Αζερμπαϊτζάν)

(2) Όπαβα (Τσεχία)-Τζίκι (Πολωνία)

(3) Βίρτσμπουργκ (Γερμανία)-Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ (Αγγλία)

(4) Μπρεογάν (Ισπανία)-Ρίλσκι (Βουλγαρία)

(5) Προμηθέας (Ελλάδα)-BC Βιέννης (Αυστρία)

(6) Μανίσα Μπάσκετ (Τουρκία)-Κολοσσός (Ελλάδα)

(7) Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λιόν Ντε Ζενέβ (Ελβετία)

(8) Ράστα Φέχτα (Γερμανία)-Ντενιζλί Μπάσκετ (Τουρκία)



Προημιτελικά

(Α) Νικητής 1-Νικητής 2

(Β) Νικητής 3-Νικητής 4

(Γ)Νικητής 5-Νικητής 6

(Δ) Νικητής 7-Νικητής 8



Ημιτελικά

Νικητής Α-Νικητής Β

Νικητής Γ-Νικητής Δ