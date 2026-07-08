Μυστήριο με την Ελληνίδα στη Βενεζουέλα: Ανασύρθηκε ζωντανή 13 ημέρες μετά τον σεισμό και έκτοτε αγνοείται

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση μιας Ελληνίδας στη Βενεζουέλα, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια κτιρίου 13 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, αλλά έκτοτε τα ίχνη της έχουν χαθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε ζωντανή από τα συντρίμμια, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή επίσημη ενημέρωση για την τύχη της, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι αρμόδιες Αρχές και οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη μετά τον απεγκλωβισμό της και να εντοπίσουν τα ίχνη της. Ομογενείς την αναζητούν επικοινωνώντας με κάθε κέντρο υγείας και κάθε δομή φιλοξενίας.

Η γυναίκα είχε θαφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Καθώς το κράτος στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει κανένα επίσημο αρχείο για την τύχη της γυναίκας.

Σημειώνεται πως άλλα τρία σπίτια Ελλήνων έχουν επίσης καταστραφεί ολοσχερώς, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πηγή: ertnews.gr

