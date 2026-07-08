Η Φλόρα Ταλίν για 12η σερί σεζόν στην Ευρώπη, στο γειτονικό Ολντ Κόλντγουιν η Κόνας Κι

Η πρωταθλήτρια Εσθονίας Φλόρα Τάλιν υποδέχεται την ομόλογή της από τη Γεωργία, Σαμπούρταλο, για την 1η προκριματική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Στον αντίστοιχο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, η ουαλική Κόνας Κι φιλοξενεί στο γειτονικό (50 χλμ.) Ολντ Κόλγουιν την Μπαλκάνι από το Κόσοβο.

Χωρίς νίκη η Σαμπούρταλο στα 5 τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της (4 ήττες), με πιο πρόσφατο αυτό στην Εσθονία με τη Λέβαντια Τάλιν, το οποίο έχασε 1-0.

Τον 7ο τίτλο της στα 11 τελευταία χρόνια κατέκτησε η Φλόρα Τάλιν και θα παίξει για 12η διαδοχική σεζόν στην Ευρώπη. Την τελευταία διετία αποκλείστηκε από Ισλανδούς, ενώ τώρα συναντά για πρώτη φορά ομάδα από τη Γεωργία. Το πρωτάθλημα στην Εσθονία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Φλόρα Ταλίν να βρίσκεται στη 2η θέση μετά από 18 ματς, με 12 νίκες και 6 ήττες. Στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από 6 μέρες νίκησε με 3-0 εκτός έδρας την προτελευταία Κούρεσααρε. Η Σαμπούρταλο έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2019 και έχει σημειώσει συνολικά 5 νίκες σε 19 αγώνες. Το πρωτάθλημα της Γεωργίας τρέχει επίσης, με την κάτοχο του τίτλου να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μετά από 19 ματς, με 10-4-5, μετρώντας 5 νίκες και 4 ήττες εκτός έδρας. Από τα μέσα του περασμένου μήνα στον πάγκο κάθεται ο 49χρονος Ουκρανός Ντεμτσένκο. Με τη Φλόρα να έχει δεχτεί γκολ στα 6 τελευταία ευρωπαϊκά εντός, το εν λόγω σημείο θα ζητηθεί μαζί με τη διπλή ευκαιρία υπέρ της γηπεδούχου.

Δύο φορές πρωταθλήτρια Ουαλίας η Κόνας Κι, αμφότερες μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, κατέκτησε πέρσι τη 2η θέση και επανέρχεται έτσι στα ευρωπαϊκά Κύπελλα έπειτα από ένα χρόνο απουσίας. Ομάδα από το Κόσοβο είχε βρει και το 2021, όταν έχασε 4-1 από την Πρίστινα και νίκησε 4-2 στη ρεβάνς. Στα τελευταία της φιλικά ηττήθηκε 1-0 από τη βορειοϊρλανδική Λαρν και επικράτησε με το ίδιο σκορ της σκωτσέζικης Κουίν Οφ Σάουθ. Η Μπαλκάνι τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Ντρίτα. Έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2022 και έκτοτε δίνει ανελλιπώς το παρών στα διεθνή Κύπελλα. Πέρσι αποκλείστηκε από Ιρλανδούς, 4-0 από τη Σάμροκ Ρόβερς, έχοντας κερδίσει προηγουμένως 1-0 εντός. Μετράει 6-3-8 στα 17 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Η Κόνας Κι νίκησε μόνο στους 2/12 εντός έδρας διεθνείς αγώνες της από το 2016 που έπαιξε για πρώτη φορά σε διοργάνωση της ΟΥΕΦΑ. Σερί συμμετοχές της Μπαλκάνι στο Κόνφερενς Λιγκ, έχει την εμπειρία που χρειάζεται για να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα.

922. ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ - ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ 1Χ&G 2,35

927. ΚΟΝΑΣ ΚΙ - ΜΠΑΛΚΑΝΙ Χ 4,35