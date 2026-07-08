«Είναι εγκεφαλικά νεκρός»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης και του πυροβολισμού του 20χρονου

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7/2026) στο Άργος, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν για να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει το κυνηγητό των αστυνομικών με τον νεαρό.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Θριάσιο όπου και μεταφέρθηκε ο νεαρός μετά την καταδίωξη, «σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομισθη στα ΤΕΠ του Θριασιου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση κ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Ο 20χρονος οδηγός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA πολλοί αστυνομικοί κυνηγούσαν τον 20χρονο πάνω κάτω στον δρόμο πριν οι δύο βγάλουν όπλα και τον πυροβολήσουν τραυματίζοντας τον άνδρα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, σε σημείο κοντά στο οποίο είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί.

Πηγή: newsit.gr