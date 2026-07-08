Μπαρτζώκας για τις ανανεώσεις: «Το ποιος μένει και ποιος φεύγει δεν είναι δική μου δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε διάφορα κομβικά ζητήματα για τον Ολυμπιακό της νέας αγωνιστικής περιόδου, μίλησε για τον Ντόρσεϊ και την ανανεώση του συμβολαίου του, λέγοντας πως δεν είναι δική του δουλειά για το ποιος μένει ή φεύγει από την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Ολυμπιακό και για τους φίλους της ομάδας, μια πρώτη τοποθέτηση για τη νέα χορηγική συνεργασία της ομάδας:«Είναι δουλειά άλλων μελών της ομάδας να δημιουργούν τις συνθήκες για τέτοιες συνεργασίες. Πρόκειται για μια συνεργασία που, όπως είπατε κι εσείς, είναι εκπληκτική. Τόσο όσον αφορά το οικονομικό της σκέλος όσο και τη γενικότερη συνεργασία, αλλά και τη διάρκειά της. Δείχνει το κύρος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή στην αγορά, πόσο μεγάλη αξία έχει, και φυσικά δείχνει και τη φιλοδοξία της συγκεκριμένης εταιρείας να επενδύσει σε έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς του ελληνικού αθλητισμού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια, ψάχνουμε συνεχώς πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πώς θα αναπτυχθούμε σε όλα τα επίπεδα.

Είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε πριν από την κατάκτηση των δύο σημαντικών τίτλων. Δηλαδή, οι τίτλοι δεν άλλαξαν την άποψη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έμαθα τώρα και ίσως δείχνει ότι αυτό που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ευκαιριακή κατάκτηση της Ευρωλίγκας ή του πρωταθλήματος. Είναι ένας σύλλογος που δουλεύει σε πολύ σοβαρό επίπεδο εδώ και τόσα χρόνια, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο στον οργανισμό. Και νομίζω ότι αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για κάθε είδους τέτοιες συνεργασίες».

Για τις προσδοκίες της νέας σεζόν με την προσθήκη και του Ζαν Μοντέρο: «Κοιτάξτε, όπου βγαίνω έξω... Είχα πάει σε ένα νησί για τέσσερις μέρες και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μού έλεγαν: «Κόουτς, πάμε για το πέμπτο». Και τους έλεγα: «Ένα λεπτό. Έχουν περάσει μόλις δέκα μέρες από το προηγούμενο. Ας πάρουμε λίγο δυνάμεις όλοι μαζί. Αν μπορούμε να χαρούμε λίγο ακόμα, ας το κάνουμε. Χάρηκε πάρα πολύ όλος ο οργανισμός και οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά ας απολαύσουμε λίγο αυτή την επιτυχία, γιατί ήταν μια πολύ πιεστική χρονιά για εμάς.

Ο στόχος, όπως όλοι ξέρατε, ήταν εξαιρετικά δύσκολος και τελικά επιτεύχθηκε. Και ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ομάδα μας ακόμη καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, γιατί θα είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και όλοι θα θέλουν να μας κερδίσουν. Ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να φτάσεις στην κορυφή. Ακόμη πιο δύσκολο, και στατιστικά αν το δείτε, είναι να παραμείνεις εκεί.

Εμείς θεωρούμε ότι, διατηρώντας την ίδια φιλοσοφία, πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, τόσο όσον αφορά τη στελέχωση, δηλαδή με παίκτες, εφόσον το επιτρέπει η αγορά, όσο και με τη βελτίωση του καθενός από εμάς, ώστε να εκπροσωπήσουμε τον σύλλογο όσο καλύτερα μπορούμε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε φιλοσοφία. Θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε μικρούς, βραχυπρόθεσμους στόχους: την επόμενη προπόνηση, το επόμενο παιχνίδι. Θα είναι όμως μια πιο δύσκολη χρονιά, γιατί ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για κάποιους μήνες μακριά από τη φυσική του έδρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, γιατί δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία σε ένα ήδη πολύ απαιτητικό εγχείρημα, που είναι η διατήρηση στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συμμετάσχει σε πέντε Final Four και αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες που βρίσκονταν στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Η EuroLeague είναι εξαιρετικά απαιτητική. Προφανώς χρειάζεσαι ρόστερ με 15 ή 16 κανονικούς, ενεργούς παίκτες. Κάτι που έφερε την Ευρωλίγκα πέρυσι ήταν και η αποδοχή των ρόλων. Εμπιστευτήκατε τρεις πολύ καλούς σέντερ στη θέση «5» και πολλοί έλεγαν ότι θα υπήρχαν γκρίνιες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο και ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα με τη συνεισφορά και των τριών».

Για τους πολλούς παίκτες που υπάρχουν στην περιφέρεια: «Πάντα είναι. Είναι δύσκολο να πεις σε επαγγελματίες παίκτες, που αμείβονται αδρά αλλά παίζουν μπάσκετ γιατί αγαπούν το παιχνίδι, ότι ο χρόνος συμμετοχής τους μπορεί να μειωθεί ή ότι ο ρόλος τους θα διαφοροποιηθεί. Αυτό όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις φιλοδοξίες μιας ομάδας. Αν θέλεις να αγωνιστείς σε μια ομάδα που διεκδικεί τους μεγαλύτερους στόχους, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας, πρέπει να αποδεχθείς ότι μπορεί να είσαι πολύ σημαντικός ακόμη κι αν παίξεις λιγότερο ή ακόμα και καθόλου σε ένα παιχνίδι, ενώ στο επόμενο να ξεκινήσεις βασικός. Αυτό επιβάλλει το σύγχρονο μπάσκετ. Από ό,τι διαβάζω, η Ευρωλίγκα θα προσθέσει κι άλλες ομάδες τα επόμενα χρόνια. Αν δεν γίνει κατανοητό από όλους —και από τις διοικήσεις και από τα επιτελεία των ομάδων— ότι χρειάζονται περισσότεροι παίκτες, θα υπάρξει πρόβλημα.

Οι παίκτες τραυματίζονται πιο εύκολα και χάνουν περισσότερα παιχνίδια. Αν λείψεις δύο εβδομάδες με ένα διάστρεμμα, πλέον μπορεί να χάσεις οκτώ αγώνες, όχι έναν ή δύο όπως παλιότερα. Αυτό επηρεάζει σημαντικά την πορεία μιας ομάδας. Εμείς θεωρούμε ότι το βάθος που είχαμε στο ρόστερ μάς βοήθησε σημαντικά. Οι δύο παίκτες που ήρθαν στη διάρκεια της χρονιάς είχαν ουσιαστική συνεισφορά τόσο στο Final Four όσο και στους τελικούς. Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ έχασε παίκτες λόγω τραυματισμών και δεν είχε αντίστοιχες λύσεις για να τους αντικαταστήσει. Θέλω να πω ότι το γεγονός πως διευρύναμε το ρόστερ μας δημιούργησε μεν μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείριση και στην αποδοχή των ρόλων, αλλά τελικά μάς βοήθησε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τον Ντόρσεϊ: «Ξέρετε, εδώ δεν είναι εύκολο να πω οτιδήποτε. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι τέτοια θέματα πρέπει πρώτα να συζητούνται με τους προέδρους, τον κύριο Μπαφέ και τον κύριο Λεπενιώτη, και μετά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Οπότε επιτρέψτε μου να τα συζητώ εσωτερικά και οι αρμόδιοι να κάνουν αυτού του είδους τις ανακοινώσεις. Το ποιος μένει και ποιος φεύγει δεν είναι δική μου δουλειά».