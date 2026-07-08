Αποχαιρέτησε τον Μόργκαν η Βίρτους - Ανακοινώνεται από τον Άρη

Ο Ματ Μόργκαν αποχαιρέτησε και επίσημα τη Βίρτους Μπολόνια, με τους «κιτρινόμαυρους» να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν την απόκτησή του στην... γνωστή ώρα.

Σε μεταγραφικό... οργασμό βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Άρης. Μετά τους Τζέι Λίντελ, Γιώργο Τανούλη, Κεμ Μπιρτς, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς και Κώστα Αντετοκούνμπο, σειρά στις μεταγραφικές κινήσεις παίρνει ο Ματ Μόργκαν. Πρόκειται για την πιο ηχηρή προσθήκη που κάνουν οι «κιτρινόμαυροι» στο ρόστερ τους ως τώρα, καθώς ο 29χρονος γκαρντ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Euroleague, όπου ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Βίρτους Μπολόνια, πίσω από τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Την τελευταία διετία έπαιξε στην ιταλική ομάδα και φέτος είχε μια εξαιρετική σεζόν. Στη Euroleague είχε 13.5 πόντους ανά αγώνα και 2.2 ασίστ σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε σύνολο 34 αγώνων, σουτάροντας με 36,7% από το τρίποντο (62/129). Αντίστοιχα στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε 12.9 πόντους και 2,2 ασίστ σε 18.4 λεπτά μέσο όρο και σε σύνολο 22 αγώνων, με 37% στο τρίποντο. Νωρίτερα στην καριέρα του ήταν στους Λόντον Λάιονς (2023-24), στη Λε Μαν (2022-23), στην Κόνιασπορ (2021-22) και στο θυγατρικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Ράπτορς (2019-21).

Ο χαρισματικός σκόρερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ο ηγέτης του Άρη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με απολαβές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα ενισχύσει τις θέσεις των γκαρντ, παίζοντας τόσο στο «2», όσο και στο «1», εκεί όπου υπάρχουν ακόμα οι Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ, Πουλιανίτης, Μοκόκα και Μποχωρίδης.