«Ο ΛεΝτέι πλησιάζει στη Χάποελ Τελ Αβίβ»

Ο Ζακ ΛεΝτέι φαίνεται πως «προβάρει» τα κόκκινα της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακό ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Αρμάνι Μιλάνο και πολλοί περίμεναν πως θα επιστρέψει στην Παρτιζάν. Όμως, κάτι τέτοιο τελικά δεν θα συμβεί, όπως όλα δείχνουν.

Σύμφωνα με το "BasketNews", ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ βρίσκεται κοντά σε deal με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο έμπειρος ψηλός θα ενισχύσει σημαντικά τη front line του κόουτς Ιτούδη.

Άλλωστε, την περασμένη σεζόν ο ΛεΝτέι είχε 13,1 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ως παίκτης των πρωταθλητών Ιταλίας.