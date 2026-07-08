Ο Γιαμπουσέλε έκανε φαβορί τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Euroleague στις στοιχηματικές εταιρείες!

Η επικείμενη απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε από τον Παναθηναϊκό, έκανε τους «πράσινους» φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Οριακά δεύτερος ο Ολυμπιακός.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμφώνησε με ένα αστρονομικό ποσό στον Παναθηναϊκό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δημιούργεί όμαδα... Galacticos ενόψει της νέας σεζόν.

Η απόκτηση του Γάλλου άσου από το «Τριφύλλι» έρχεται να ταράξει τα νερά της Ευρώπης, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις στοιχηματικές εταιρείες.

Μετά την γνωστοποίηση της οριστικής συμφωνίας του 30χρονου Γάλλου με τον Παναθηναϊκό, οι στοιχηματικές εταιρείας έχρισαν φαβορί την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την κατάκτηση της Εuroleague της νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει ως πρώτο φαβορί με απόδοση στο 4.00 με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί οριακά πίσω από τους «πράσινους» με απόδοση 5.00. Στο 6.50 βρίσκουμαι την Φενέρ, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, ενώ την τετράδα συμπληρώνει η Ρεάλ Μαδρίτης με απόδοση 7.00.

Να σημειώσουμε πως οι αποδόσεις μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε άλλαξαν, καθώς χθες οι δυο αιώνιοι πήγαιναν χέρι-χέρι στο 4.50 απόδοση.