Μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας με 67-58 σημείωσε η Εθνική Νέων Γυναικών στο Ευρωπαϊκό U20 (B’ κατηγορίας) γεγονός που την φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδο στην Α΄Κατηγορία.

Οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη κατέθεσαν την ψυχή τους στο παρκέ απέναντι σε μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα όπως είναι η Τσεχία η οποία είχε τους ίδιους στόχους με την Ελλάδα.

Μετά πρώτα λεπτά του αγώνα η Εθνική κυριάρχησε στο παρκέ. Στολίγκα, Χατήρα και Λιανούδη ανέλαβαν την ευθύνη στο σκοράρισμα, ενώ η Χωλοπούλου μοίρασε άψογα το παιχνίδι κάνοντας double double (11 ασίστ, 11 ριμπάουντ).

Ντέρμπι ήταν το παιχνίδι στο ξεκίνημά του με την Τσεχία να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, αλλά οι διεθνείς πίεζαν συνεχώς. Δυο τρίποντα της Στολίγκα έκαναν το 16-13 (6’) για να ακολουθήσουν Χωλοπούλου και Λιανούδη δίνοντας αέρα 7 πόντων στην Εθνική Νέων Γυναικών 20-13 (7’10’’). Το σερί της Ελλάδας έφτασε στο 12-0 με καλάθι της Στολίγκα (22-13, 8’15’’) με τις διεθνείς να έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους φτάνοντας τη διαφορά στο +9.

Η Τσεχία στο δεύτερο δεκάλεπτο πλησίασε σε 24-19 (12’), όμως οι διεθνείς επέστρεψαν και με τις Μπαλτζή και Στολίγκα η διαφορά ξεπέρασε τους 10 πόντους (32-21, 14’). Με την Εθνική Νέων Γυναικών να πιέζει, να κλέβει μπάλες και να τρέχει στον αιφνιδιασμό το σκορ έγινε 38-23 (16’15’’).

Η Μπαλτζή συνέχισε να δίνει βοήθειες και η διαφορά έφτασε στο +16 (42-26, 19’ 20’’) με το ημίχρονο να τελειώνει σε 44-28.

Η Στολίγκα άνοιξε την ψαλίδα στο +18 (46-28, 22’30’’) με τις αθλήτριες της Φρόσως Δρακάκη να ελέγχουν τον ρυθμό και να κυριαρχούν στο παρκέ. Η Τσεχία μείωσε σε 50-37 (22’), με το τρίτο δεκάλεπτο να τελειώνει με 53-37.

Η Εθνική Νέων Γυναικών συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς φτάνοντας και πάλι τη διαφορά στο +18 (58-40, 32’20’’) με τρίποντο της Πατσιατζή. Η Τσεχία προσπάθησε να πλησιάσει κάνοντας το 60-48 (35’20’’) με καλάθι Πιλάροβα και έφτασε στο -4 με δύο τρίποντα της Μπρζονόβα (60-56, 37’). Η Χατήρα έδωσε ανάσα στην Ελλάδα διαμορφώνοντας το 65-58 (38’10’’). Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια με την Εθνική Νέων Γυναικών να φτάνει στη νίκη με 67-58.

Διαιτητές: Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Ρουσίνας (Λιθουανία), Μπάλγκοριτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη).

Δεκάλεπτα: 24-17, 44-28, 53-37, 67-58

Ελλάδα (Δρακάκη): Στολίγκα 21(4), Χατήρα 10(1), Γιαπιτζόγλου 2, Πατσιατζή 3(1), Κυριακούδη 4,Μπαλτζή 7, Λιανούδη 8, Χωλοπούλου 6, Σύρπα 6.

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