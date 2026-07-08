Ζήσης για την κλήρωση του Άρη Betsson στο Eurocup: «Να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει την ομάδα»

Ο Νίκος Ζήσης τόνισε πως όλοι πρέπει να δώσουν το 100% ώστε να εκπροσωπήσουν τον Άρη Betsson όπως του αξίζει, μετά την κλήρωση του Eurocup.

Ο Άρης Betsson έμαθε τους αντιπάλους του για το Eurocup και μετά την κλήρωση ο General Manager της ομάδας, Νίκος Ζήσης, προχώρησε σε δηλώσεις.

Τόνισε πως όλοι στον σύλλογο πρέπει να εκπροσωπήσουν την ομάδα όπως της αξίζει, ενώ υπογράμμισε πως όλα δείχνουν ότι θα είναι μία συναρπαστική χρονιά σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Η σεζόν που έρχεται στο Eurocup είναι μία μεγάλη πρόκληση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα. Η αύξηση των ομάδων, η αύξηση των μπάτζετ, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που αναμένονται σε επίπεδο Euroleague, υπόσχονται μία συναρπαστική χρονιά σε όλα τα επίπεδα.

Στην παρούσα φάση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το αγωνιστικό μέρος της κλήρωσης, από τη στιγμή που τα ρόστερ των ομάδων τώρα διαμορφώνονται. Θα συμμετάσχουμε σε έναν ανταγωνιστικό όμιλο, όπως δείχνει η ποιοτική αναβάθμιση όλης της διοργάνωσης.

Εμείς δημιουργούμε μία ομάδα που θα μπορέσει να αγωνιστεί και να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης. Με μότο μας την ταπεινότητα και τη σκληρή δουλειά, θα δώσουμε τα πάντα για να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει το όνομα και την ιστορία του Άρη Betsson».