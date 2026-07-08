Γιαμπουσέλε: «Υπερήφανος που είμαι στον Παναθηναϊκό, ανυπομονώ να γνωρίσω τους υπέροχους οπαδούς»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, μετά την ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό AKTOR, τόνισε πόσο υπερήφανος και ενθουσιασμένος είναι που θα αγωνιστεί με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έριξε την… βόμβα του καλοκαιριού, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος αστέρας σε ανάρτησή του στα social media τόνισε το πόσο υπερήφανος και ενθουσιασμένος είναι που θα αγωνιστεί με το «τριφύλλι». Ακόμη, υπογράμμισε ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τους «πράσινους» οπαδούς.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους».