Κόστγιουκ-Νόσκοβα στα ημιτελικά του Wimbledon!

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες παίκτριες του tour, οι Μάρτα Κόστγιουκ και Λίντα Νόσκοβα, θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό του Wimbledon!

Η 24χρονη Ουκρανή, Νο.13 στον κόσμο, έβαλε φρένο στη φιναλίστ του 2024 Τζάσμιν Παολίνι επικρατώντας εύκολα με 6-3, 6-2 σε μόλις 69 λεπτά και πέρασε στον δεύτερο σερί major ημιτελικό της.

Έκανε πολύ μεγάλη πορεία φέτος στο χώμα η Κόστγιουκ, αλλά φαίνεται να πατάει το ίδιο καλά και στο γρασίδι, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τον πρώτο major τίτλο της!

Η 21χρονη Τσέχα (Νο.12), από την άλλη, υπέταξε την Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 7-5 και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε ημιτελικά Grand Slam.

Ήταν η νικήτρια φέτος στο 500άρι του Βερολίνου, κάτι που δείχνει την αξιοπιστία της (και) στο χορτάρι, οπότε αναμένεται μια σπουδαία μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (11/7).

Κόστγιουκ και Νόσκοβα θα τεθούν αντιμέτωπες αύριο (9/7), αμέσως μετά την αναμέτρηση της Καρολίνα Μούχοβα με την Κόκο Γκοφ (15.30).