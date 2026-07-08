Στάση εργασίας από τους διανομείς της efood την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε κινητοποίηση στις 19 Ιουλίου, διεκδικώντας αυξήσεις, συλλογική σύμβαση και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Σε στάση εργασίας την ώρα διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ 2026 προχωρά το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, καλώντας τους διανομείς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 19:00 έως τις 00:00.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 19:30 στο KFC Αμπελοκήπων, στη συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας, με τους εργαζόμενους να στέλνουν μήνυμα διαμαρτυρίας προς την εταιρεία.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο αναφέρει πως η κινητοποίηση γίνεται λόγω μιας σειράς αιτημάτων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της χωρίς να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας.

Μεταξύ άλλων, οι διανομείς καταγγέλλουν την άρνηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, τη μείωση των αμοιβών, την επέκταση των εργολαβιών, αλλά και την αυξημένη πίεση στην εργασία, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται χαρακτηριστικά: «Γιατί εμείς αντίθετα από την efood δεν παίζουμε με τα δικαιώματά μας».

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, συλλογική σύμβαση με αυξήσεις μισθών για όλους τους εργαζόμενους της efood, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, διαφάνεια στις αποδοχές, κάλυψη εργατικών ατυχημάτων και δωρεάν παροχή μέσων ατομικής προστασίας για τους freelancers.

Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή όσων το επιθυμούν από καθεστώς freelancers σε μισθωτούς, καθώς και την κατάργηση των εργολάβων με απευθείας προσλήψεις από την εταιρεία.

Το Σωματείο καταλήγει πως «η δύναμή μας βρίσκεται στη συμμετοχή» και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το «παρών» στη στάση εργασίας, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα την ημέρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.