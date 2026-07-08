«Σφάχτηκαν» on air Παππάς – Αντωνοπούλου: «Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ο Ανδρουλάκης»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (08.07.2026) στο τηλεοπτικό στούντιο του Open, όπου ο Πέτρος Παππάς και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου συγκρούστηκαν με αφορμή τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς έθεσε ευθέως το ερώτημα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται νομικά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), απάντησε με αιχμές περί συγκυβέρνησης, μετατρέποντας την on air συζήτησή τους σε σκληρό μπρα ντε φερ.

Αφορμή για την ένταση στάθηκε η πρόσφατη επίθεση του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα, με τον υπουργό Υγείας να τον κατηγορεί ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες». Ο Πέτρος Παππάς υποστήριξε ότι η βαρύτητα της κατηγορίας γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν και πότε ο πρώην πρωθυπουργός θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι όταν, όπως είπε, ο Άδωνις Γεωργιάδης συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ακινήτου που νοικιάζει στο Δημόσιο, ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε αμέσως μήνυση.

«Μας προκαλεί εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη και βαριά κατηγορία…», είπε ο κ. Παππάς, για να δεχθεί την άμεση παρέμβαση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι «έγινε αυτεπάγγελτη διαδικασία και αρχειοθετήθηκε», ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ».

«Εύλογες απορίες» και αιχμές για συγκυβέρνηση

Ο Νίκος Παππάς συνέχισε, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας, ενώ υπενθύμισε και τις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για «μαύρα ταμεία».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία επανήλθε με την αιχμή: «Κάνετε συγκυβέρνηση;». Η φράση επαναλήφθηκε αρκετές φορές, λειτουργώντας σαν πολιτικό καρφί προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πέτρος Παππάς αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε. Ο κ. Τσίπρας να μας πει αν θα κάνει μήνυση, αλλιώς εύλογες απορίες εγείρονται». Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επέμεινε στο ίδιο ύφος, σχολιάζοντας: «Συγκυβέρνηση βλέπω. Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο σας;».

«Θέλετε φωνή για να καταλάβετε;»

Η ένταση ανάμεσα στους δύο εκπροσώπους έφερε και την παρέμβαση του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει τον λόγο στην Αλεξάνδρα Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας.

«Έχω δώσει τον λόγο στην κ. Σδούκου. Δεν ακούτε; Παρακαλώ πολύ. Θέλετε φωνή για να καταλάβετε;», είπε σε έντονο ύφος, επιχειρώντας να επαναφέρει την τάξη στο πάνελ.

Πηγή: newsit.gr