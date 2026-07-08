Ντεμπούτο για Μαφέο, βασικοί Στουρνάρας και Κλέιτον για τον Ολυμπιακό με Ράκοβ (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την πρώτη φιλική του αναμέτρηση απέναντι στην πολωνική Ράκοβ (19:00).

Οι Πειραιώτες ξεκινάνε τα φιλικά της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους και στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπίσουν στις 19:00 ώρα Ελλάδος την πολωνική Ράκοβ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Μαφέο, στην εστία ο Στουρνάρας, ενώ βασικός ξεκινάει στην επίθεση ο Κλέιτον.

Κάτω από τα δοκάρια θα αγωνιστεί ο Στουρνάρας, ενώ οι Μαφέο, Πιρόλα, Κουτσίδης και Μπρούνο αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα κινούνται οι Σιπιόνι, Μουζακίτης και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Μαρτίνς και Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Κλέιτον.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πιρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Κλέιτον.

Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους» βρίσκονται οι Τζολάκης, Τσομπανίδης, Σμαΐλοβιτς, Ρέτσος, Φίλης, Μασούρας, Σιώζος, Αντρέ Λουίς, Φορτούνης, Έσε, Ορτέγκα, Μπακούλας, Γιάρεμτσουκ και Κάρμο.

Γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Ράκοβ, η οποία θα παραχθεί με βασικό στο κέντρο της άμυνάς της τον Στράτο Σβάρνα.



Η ενδεκάδα της Ράκοφ: Τρελόφσκι-Ρακόβιτσαν, Σβάρνας, Ρέπκα-Τούντορ, Κοτσέργκιν, Μάκουχ, Κάρλος-Αμεγιάου, Μπρούνες, Πιένκο.