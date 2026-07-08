ΑΕΚ: Τα μεγάλα ματς που «έχτισαν» τον Αλεξίου στην Ίντερ (vids)

Πριν φορέσει τα κιτρινόμαυρα της Ένωσης, ο 21χρονος στόπερ δοκιμάστηκε απέναντι σε μερικές από τις κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης με τη φανέλα της Ίντερ. Το SDNA κάνει focus στα παιχνίδια που σημάδεψαν την πορεία του στο Μιλάνο.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια επένδυση με φόντο το παρόν και το μέλλον, αποκτώντας τον Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού.

Η συμφωνία προβλέπει οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι «νερατζούρι» φρόντισαν να διατηρήσουν τον έλεγχο της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, εξασφάλισαν ρήτρα επαναγοράς (buy-back option), που τους δίνει τη δυνατότητα, μόνο το επόμενο καλοκαίρι, να αποκτήσουν ξανά τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων κεντρικό αμυντικό καταβάλλοντας ποσό λίγο υψηλότερο από τα 3 εκατ. ευρώ.

Αν η Ίντερ δεν ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ρήτρα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, το σχετικό δικαίωμα παύει να ισχύει.

Το γεγονός ότι οι Μιλανέζοι δεν θέλησαν να αποχωριστούν οριστικά τον Αλεξίου δεν είναι τυχαίο.

Ο 21χρονος στόπερ δεν αποτέλεσε απλώς έναν βασικό ποδοσφαιριστή της Primavera, αλλά έναν από τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας, κερδίζοντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι βραδιές που τον διαφήμισαν

Η σεζόν 2024-25 αποτέλεσε την πιο γεμάτη της μέχρι σήμερα καριέρας του.

Η αναμέτρηση που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η εκτός έδρας νίκη της Ίντερ επί της Μάντσεστερ Σίτι με 4-2 για τη League Phase του UEFA Youth League.

Παρακολουθήστε το γκολ στο βίντεο (μετά το 01:08)

Ο Αλεξίου αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι ως αρχηγός, πέτυχε ένα γκολ, ηγήθηκε της αμυντικής γραμμής απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης και επιβεβαίωσε γιατί οι άνθρωποι της Ίντερ τον θεωρούσαν έναν από τους πιο αξιόπιστους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι εμφανίσεις του απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και τη Λιλ στη Youth League.

Παρακολουθήστε το γκολ στο 94΄κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο βίντεο (μετά το 01:14) για την φάση των «16» που έστειλε το ματς στην παράταση, με την Ίντερ να εξασφαλίζει - εν τέλει - στη διαδικασία των πέναλτι την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων ο Έλληνας στόπερ απέδειξε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί απέναντι σε επιθετικούς κορυφαίου επιπέδου για την ηλικία τους, διατηρώντας την ηρεμία του στην κυκλοφορία της μπάλας και οργανώνοντας σωστά την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της πορείας της Ίντερ στο πρωτάθλημα Primavera, φορώντας σχεδόν μόνιμα το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποτελώντας τον φυσικό ηγέτη των «νερατζούρι» μέσα στο γήπεδο.

Γιατί η Ίντερ κράτησε τον έλεγχο

Η ύπαρξη της buy-back option αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη λεπτομέρεια της συμφωνίας.

Οι «νερατζούρι» δεν θέλησαν να χάσουν οριστικά τα δικαιώματά του. Η ΑΕΚ αποκτά έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο των ακαδημιών της Ευρώπης.

Η Ίντερ, από την άλλη, θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του, έχοντας για έναν ακόμη χρόνο τη δυνατότητα να τον φέρει πίσω στο Μιλάνο, εφόσον κρίνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.