Παναθηναϊκός: Πρόταση 1 εκατομμυρίου για Πάλμερ-Μπράουν, την απέρριψε ο παίκτης

Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από ομάδα της Τουρκίας για τον Έρικ Πάλμερ - Μπράουν, όμως ο Αμερικανός στόπερ την απέρριψε παρά τις πολύ αυξημένες απολαβές του.

Η μεταγραφική κινητικότητα στον Παναθηναϊκό αφορά και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών και σε αυτό το πλαίσιο ο Στέφανος Κοτσόλης κατάφερε να φέρει στα γραφεία του συλλόγου πρόταση ύψους 1 εκατ. ευρώ από ομάδα της Τουρκίας για τον Έρικ Πάλμερ - Μπράουν.

Πέρα από το ποσό που θα εισέπραττε το «Τριφύλλι», η πρόταση περιελάμβανε και σημαντική αύξηση αποδοχών για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως την απέρριψε και δεν μπήκε σε διαδικασία περαιτέρω συζητήσεων.

Έτσι, δεν πρόκειται να προχωρήσει η παραχώρησή του στους Τούρκους, με τον παίκτη να παραμένει -προς το παρόν τουλάχιστον- στον Παναθηναϊκό.