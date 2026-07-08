«Βόμβα» στο Μάντσεστερ: Η Γιουνάιτεντ «αρπάζει» τον Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι με deal 58,5 εκατομμυρίων ευρώ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι για τον Βραζιλιάνο χαφ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνει την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αντρέι Σάντος, σύμφωνα με πληροφορίες του The Athletic.

Οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό 56 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με τα μπόνους φτάνει συνολικά τα 58,5 εκατομμύρια, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης 10% υπέρ της Τσέλσι.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος έχει ήδη λάβει άδεια από τους Λονδρέζους ώστε να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις προσωπικές του συμφωνίες με τη Γιουνάιτεντ να έχουν ήδη διευθετηθεί.

Παρά τη σταθερή παρουσία του στους «μπλε», ο Βραζιλιάνος δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και έχει ήδη φορέσει έξι φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας.