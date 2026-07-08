Ο Ολυμπιακός με ηγέτη στην επιστροφή του τον Κώστα Φορτούνη, κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη (2-1) και μάλιστα με ανατροπή στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι κόντρα στην πολωνική Ράκοβ στην Ολλανδία.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με το... δεξί τις φιλικές τους υποχρεώσεις στην Ολλανδία, καθώς νίκησαν με 2-1 και ανατροπή την πολωνική Ράκοβ, με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη στην επιστροφή του, αλλά και τέρμα του Γιάρεμτσουκ στο φινάλε του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκανε καλά στο παιχνίδι και στο 3' έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Ροντινέι, αλλά η προσπάθεια του κόπηκε την τελευταία στιγμή. Έξι λεπτά αργότερα οι Πολωνοί απείλησαν με τον Μπρούνες, αλλά ο Πιρόλα έκανε σωτήριο τάκλιν.

Στο 11' ο Κλέιτον έπιασε άστοχη κεφαλιά για τους Πειραιώτες, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Ολυμπιακός έφτασε μια... ανάσα από το γκολ, αλλά το σουτ του Σιπιόνι σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Ράκοβ.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πατούσαν καλά στον αγωνιστικό χώρο και δημιουργούσαν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να τις τελειώνουν. Στο 26' ο Κλέιτον από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Έξι λεπτά μετά ο Ροντινέι έπιασε καλό σουτ, όμως ο Τρελόφσκι έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ στο 37' με την προβολή του Κλέιτον που δεν βρήκε τον στόχο. Στο δεύτερο μέρος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε όλη του την ενδεκάδα, ρίχνοντας στο ματς τους Φορτούνη και Κάρμο στην επιστροφή τους με τα ερυθρόλευκα. Στο 50' το σουτ του Αντρέ Λουίζ κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος έπεσε αισθητά σε σχέση με το πρώτο, μετά και τις πολλές αλλαγές των δύο ομάδων. Οι Πολωνοί είχαν την καλύτερη τους ευκαιρία στο ματς στο 65' με την προβολή του Μπιένκο να περνά λίγο άουτ.

Η Ράκοβ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με κεφαλιά του Μπρούνες στο 70', μετά από ωραία ομαδική συνεργασία και ανάπτυξη των Πολωνών για το 0-1. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να βρουν γκολ ισοφάρισης και πήρανε μέτρα στο γήπεδο.

Στο 85' ο Κώστας Φορτούνης με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ολυμπιακό, στην επιστροφή του με τα ερυθρόλευκα!

Στο 91' ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά είχε καλή στιγμή για την ανατροπή, αλλά ο Τρελόφσκι έδιωξε σε κόρνερ τη μπάλα. Δύο λεπτά μετά όμως ο Ουκρανός φορ με διπλή προσπάθεια βρήκε δίχτυα και έκανε την ολική ανατροπή για τον Ολυμπιακό για το τελικό 2-1, στην πρώτη φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν!

Oλυμπιακός: Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πιρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Κλέιτον.

Ράκοβ: Τρελόφσκι-Ρακόβιτσαν, Σβάρνας, Ρέπκα-Τούντορ, Κοτσέργκιν, Μάκουχ, Κάρλος-Αμεγιάου, Μπρούνες, Πιένκο.