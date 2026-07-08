«Το συμβόλαιο που θέλουν να προσφέρουν οι Λέικερς στον Κουμίνγκα»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φέρεται πως είναι έτοιμοι να προσφέρουν 20 εκατομμύρια για να κάνουν δικό τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα για δύο χρόνια.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε ακόμα μία κίνηση, κάνοντας δικό τους τον Κέβον Λούνεϊ. Πλέον, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην περίπτωση του Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Εδώ και καιρό έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον των Λέικερς για τον παίκτη και σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, οι Ρομπ Πελίνκα και Τζέι Τζέι Ρέντικ επικοινώνησαν μαζί του και του παρουσιάσαν το πλάνο του.

Πλέον, έγινε γνωστό και το deal που θέλουν οι «Λιμνάνθρωποι». Σύμφωνα με το «L.A. Times», οι Λέικερς θέλουν να υπογράψουν τον Κουμίνγκα για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 20 εκατομμύρια δολάρια.