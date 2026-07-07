Μπόνγκα: «Θέλω να κατακτήσω την Euroleague με τον Παναθηναϊκό»

Ο Άιζακ Μπόνγκα έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Aktor, εξήγησε γιατί επέλεξε το «τριφύλλι» και τόνισε πως θέλει να κατακτήσει την Euroleague με τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα είπε κατά την άφιξή του στην Αθήνα:

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ήταν για πολλούς λόγους. Ήθελα να βρεθώ στην καλύτερη επιλογή που μπορούσα. Είχα πολλές επιλογές, πράγματι. Όμως, μέτρησε η ιστορία του Παναθηναϊκού, μιας ομάδας που βρίσκεται στα Final Four. Ήταν η επιλογή μου. Υπήρχε ανταγωνισμός και ενώ έμοιαζε μια δύσκολη απόφαση, ταυτόχρονα ήταν και εύκολη».

Για το κοινό του «τριφυλλιού»: «Προφανώς, αν παίζεις στην Euroleague γνωρίζεις για τους Έλληνες οπαδούς και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήθελα να έρθω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ήμουν σε μια συνθήκη με σπουδαία υποστήριξη από τον κόσμο και έρχομαι σε μια αντίστοιχη, είναι κάτι σπουδαίο».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ξέρω τι να περιμένω. Ο προπονητής με γνωρίζει. Νομίζω τώρα είμαι λίγο καλύτερος, έτοιμος για το επόμενο βήμα μου. Είναι σημαντικό να νικάμε στα παιχνίδια μας, αλλά να παίρνουμε και τίτλους. Έχουμε έναν τέτοιο προπονητή που θα μας δώσει την εμπειρία του».

Για τη σχέση του με τον «Ζοτς»: «Η ιστορία του μιλάει από μόνη της. Στην Παρτιζάν μου έμαθε πολύτιμες λεπτομέρειες του αθλήματος. Είναι πολύ καλό ότι θα συνεργαστώ μαζί του».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Όπως είπα, ήρθα από μια ομάδα σαν την Παρτιζάν. Γνωρίζω για τις αντιπαλότητες, την πόλη και την ιστορία. Έρχομαι σε μια παρόμοια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτά τα ντέρμπι θα είναι κάτι που θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει».

Για τα όνειρά του με τον Παναθηναϊκό: «Είναι εύκολη αυτή η ερώτηση, θέλω να κατακτήσω την Euroleague».

Για το τι πρέπει να περιμένουν από εκείνον οι οπαδοί του «τριφυλλιού»: «Θα βγαίνω στο παρκέ, θα παίζω σκληρά, θα προσπαθώ να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να νικάμε και στην άμυνα και στην επίθεση».