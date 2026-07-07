Εθνική Νέων Γυναικών (U20): Μάθε παιδί μου γράμματα!

«Παιδί μου, εσύ τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;»...

Η παραπάνω ερώτηση είναι ίσως η πιο συνηθισμένη που απευθύνεται στα παιδιά από τους γονείς, και παράλληλα ένας από τους γρίφους που οι νέοι καλούνται να λύσουν όταν φτάσει η στιγμή να επιλέξουν τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.

Στην περίπτωση των αθλητών-τριών, στο …σταυροδρόμι των αποφάσεων για το μέλλον τους, υπάρχει κι άλλο ένα κρίσιμο ερώτημα: σπουδές ή πρωταθλητισμός; Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι/ες επιλέγουν να ακολουθήσουν και τα δύο, γνωρίζοντας, βέβαια, ότι ο συνδυασμός τους είναι μια δύσκολη επιλογή.

Οι καθημερινές προπονήσεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των σπουδών, δημιουργούν ένα σύνθετο και δύσκολο καθημερινό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο οι αθλητές και οι αθλήτριες δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Πνευματικές και σωματικές. Η διατήρηση της ισορροπίας, μάλιστα, μεταξύ πρωταθλητισμού και σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση στην οποία οι διεθνείς παίκτριες της Εθνικής Νέων Γυναικών U20 ανταποκρίνονται άριστα, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι φοιτήτριες. Άλλες σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, κι άλλες σε αμερικανικά κολέγια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Γυναικών U20 για το Ευρωμπάσκετ (Β΄ Κατηγορίας) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαμόκοφ, στη Βουλγαρία, οι περισσότερες παίκτριες της γαλανόλευκης έπρεπε παράλληλα να διαβάσουν τα μαθήματά τους ώστε να είναι πανέτοιμες για την εξεταστική περίοδο. Κάποιες, μάλιστα, τον Ιούνιο έδιναν τις εξετάσεις του έτους, κρατώντας από τη μία τη μπάλα του μπάσκετ και από την άλλη τα βιβλία τους.

Η Σοφία Γιαπιτζόγλου και η Ειρήνη Πατσιατζή φοιτήτριες στο 2ο και 1ο έτος στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΠΑ αντίστοιχα, ήταν μεταξύ αυτών των περιπτώσεων. Όπως, επίσης, η Θεοδώρα Τσινασλανίδου δευτεροετής σπουδάστρια στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, η συμφοιτήτριά της, Βασιλική Σιουμουρέκη, η πρωτοετής στο ΠΑΔΑ, Ιωάννα Μάγκλαρη η οποία σπουδάζει Μηχανικός Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, η Άννα Κυριακούδη η οποία διανύει το δεύτερο έτος των σπουδών της στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, (κι εκείνη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), η Μαργαρίτα Μπάτσιου, φοιτήτρια στο 2ο έτος στο τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, αλλά και η Φωτεινή Σύρπα, πρωτοετής στο τμήμα Φιλολογίας (Παιδαγωγικό) του ΑΠΘ.

Η περίπτωση των αθλητριών που σπουδάζουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια ήταν λίγο διαφορετική, καθώς, με εξαίρεση την πρωτοετή Δέσποινα Μπαλτζή, στο πανεπιστήμιο Irvine της Καλιφόρνια, όπου σπουδάζει Business Administration και στις αρχές του καλοκαιριού έπρεπε να διαβάσει για την εξεταστική περίοδο, οι υπόλοιπες είχαν ολοκληρώσει τα μαθήματά τους πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει ότι το καλοκαίρι δε θα βρίσκονται με ένα βιβλίο στο χέρι. Οι μαθητικές υποχρεώσεις στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. συνήθως είναι πολύ περισσότερες, επομένως πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την επόμενη χρονιά, όπου οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες.

Για τη Βασιλική Χωλοπούλου, μάλιστα, που σπουδάζει Ψυχολογία και Sports Management, το επόμενο έτος της φοίτησής της στις Η.Π.Α. αναμένεται διαφορετικό αφού άλλαξε πρόγραμμα και από το Columbia Univercity θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Σικάγο στο Loyola. Η δευτεροετής, Λυδία Χατήρα, παραμένει στο Harvard φοιτήτρια στο τμήμα Sociology & Government Harvard Bills, ενώ η Μυρτώ Λιανούδη, πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής του Lehigh, ετοιμάζεται για τον επόμενο χρόνο της φοιτητικής ζωής της.

Ο δρόμος φυσικά προς την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων είναι για όλες τις αθλήτριες μακρύς. Όσο μακρύς είναι και ο δρόμος προς την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει στο μπάσκετ. Όλες όμως ελπίζουν ότι στο τέλος θα ανταμειθούν για τον κόπο και την προσπάθεια, και θα πουν “άξιζε!”.

Καλή επιτυχία κορίτσια!