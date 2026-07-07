ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λίσι κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (pic)

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (7/7 19:00 ώρα Ελλάδος).

Αποστολή στην Ολλανδία

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος θα παραταχθεί χωρίς τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη στο τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο Αλέσιο Λίσι κατέληξε στη βασική του ενδεκάδα και όπως και στο προηγούμενο φιλικό έτσι και σήμερα, οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μία «πάγια» τακτική του Ιταλού τεχνικού.

Ο Αντώνης Τσιφτσής θα είναι κάτω απ΄τα δοκάρια, με τους Λύρατζης, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην τετράδα της άμυνας, από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.

Οι Ζαφείρης-Τσοπούρογλου θα βρεθούν στα χαφ, με τον Δημήτρη Πέλκα στον αγαπημένο του ρόλο στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρης Μπέρδος στα «φτερά» της επίθεσης.

Για την ΑΕΚ Λάρνακας, ο Μούφτιτς θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, Φαν Ντερ Χόρν-Μιλίσεβιτς στα στόπερ και Πηλέας-Μιραμόν στα άκρα της άμυνας. Οι Κυριάκου και Λέντες θα συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ, με τον Ναούμ στο «δέκα» πίσω από τον Μπάγιτς και τους Λαγιουνί-Ιβάνοβιτς στα εξτρέμ.