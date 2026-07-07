Τέλος στον αποκλεισμό: Οι Ρώσοι αθλητές επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιστρέψουν οι Ρώσοι αθλητές, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή!

Στην άρση του αποκλεισμού στην Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε η ΔΟΕ! Έτσι, για πρώτη φορά μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, οι Ρώσοι αθλητές θα επιστρέψουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά από αυτή την κίνηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, φαίνεται πως μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για τις Ομοσπονδίες και στα υπόλοιπα αθλήματα, με ομάδες από τη Ρωσία να μη συμμετέχουν εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Champions League, Europa League, Conference League αλλά και η Euroleague, Εurocup και BCL στο μπάσκετ.