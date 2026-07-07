Σοβαρό τροχαίο στις Θερμοπύλες: Αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση γυναίκας, το μεσημέρι της Τρίτης (7/7/26) μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας - Θερμοπυλών.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρόκειται για Αμερικανίδα τουρίστρια γύρω στα 75, η οποία είχε κατέβει με το γκρουπ από το λεωφορείο για να δουν από κοντά το άγαλμα του Λεωνίδα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά την προσπάθεια της γυναίκας να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η νεαρή οδηγός του οχήματος δεν έτρεχε αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την παράσυρση.

Η ηλικιωμένη τουρίστρια τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο ένα της πόδι και χτύπησε το κεφάλι της στο οδόστρωμα.

Στο σημείο, όπου γίνονται έργα για την διαμόρφωση εισόδου στον ιστορικό χώρο και στο Μουσείο, επικράτησε πανικός. Η ξεναγός που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του δρόμου, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι εργαζόμενοι στο έργο έφεραν ομπρέλα για να προστατεύσουν από τον ήλιο την τραυματία, αλλά και όσους τη βοηθούσαν.

Γρήγορα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι οποίοι με προσοχή έβαλαν την ηλικιωμένη στο φορείο προκειμένου να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας και του Β’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που σήμαναν το χώρο προς αποφυγή κι άλλου ατυχήματος, μέχρι να απομακρυνθεί το ασθενοφόρο.

Πηγή: newsbomb.gr