Ερντογάν: «Θα ήταν λάθος του Μητσοτάκη να αμφισβητήσει τη δυνατότητα της Τουρκίας να αγοράσει τα F-35»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να σχολιάζει τις αγορές αμυντικού εξοπλισμού που κάνει η Τουρκία.

Σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο σφάλμα. Για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κ. Μητσοτάκης εμείς δεν κάναμε κανενα σχόλιο. Μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ύστερα είπε πως συμφωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι συμφωνούν στην ανάγκη επίλυσης των θεμάτων του Αιγαίου. Η επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι πρωτίστως θέμα ηγετών.

Πηγή: iefimerida.gr