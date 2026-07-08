Ζιάγκος: «Να βάλουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε για την συμμετοχή της Μυκόνου Betsson στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «mykonosbc.gr»:

«Βασικό στοιχείο στην ανατροφή αυτού του νεαρού οργανισμού είναι η εξέλιξη. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση που μας έδωσε η κατάκτηση της 7ης θέσης στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Αναγνωρίσαμε τα ρίσκα, αλλά και τα οφέλη μιας τέτοιας επιλογής και, ως φύσει και θέσει αισιόδοξοι άνθρωποι, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρόκληση που οι ίδιοι κερδίσαμε και να βάλουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη».