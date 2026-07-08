Ξανθόπουλος: «Δύσκολη κλήρωση, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σχολίασε τη δύσκολη κλήρωση του Περιστερίου Betsson στο BCL της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας των δυτικών προαστίων και οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή:

Με την Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπεργκ θα αναμετρηθεί το Περιστέρι Betsson στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Στο «Patrick Baumann House of Basketball» στο Μι (Mies), της Ελβετίας, διεξήχθη την Τετάρτη (8/7) η κλήρωση, στην οποία παρευρέθηκε απο το Περιστέρι Betsson ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πάνος Βασιλάρας.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα βρουν στον δρόμο τους στον D’ Όμιλο του Basketball Champions League τρεις πολύ δυνατές ομάδες, την ισπανική Μούρθια που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και την Γερμανική Μπάμπεγκ.

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του BCL, ο προπονητής του Περιστερίου Betsson Βασίλης Ξανθόπουλος, δήλωσε: «Σίγουρα είναι μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Παρ’ ολ’ αυτά, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σ’ αυτό τον όμιλο και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».