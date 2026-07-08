Επίσημο: Ανανέωσε με την Μακάμπι ο ΝτιΜπαρτολομέο (pic)

Ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμα δύο χρόνια.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως o Τζον ΝτιΜπαρτολομέο θα συνεχίσει στην ομάδα την καριέρα του, καθώς ανανέωσε μέχρι το 2028.

Μάλιστα, έτσι θα γίνει και ο αρχηγός που θα περάσει τα περισσότερα χρόνια στον σύλλογο. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αρχηγός το 2018 και θα ξεπεράσει τον Ντορόν Τζαμσί, ο οποίος ήταν για οκτώ χρόνια.

«Η Μακάμπι είναι το σπίτι μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι περήφανος και ευγνώμων που θα συνεχίσω αυτό το ταξίδι. Το να φοράω αυτή την φανέλα και να είμαι αρχηγός είναι μία ευθύνη που ποτέ δεν θεωρώ δεδομένη. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και τους τρομερούς μας οπαδούς για την εμπιστοσύνη και την στήριξή τους. Ανυπομονώ για όσα θα έρθουν και θα συνεχίσω να δίνω όσα έχω κάθε μέρα για να βοηθήσω τον σύλλογο να διεκδικήσει όλα τα τρόπαια» ανέφερε ο παίκτης.