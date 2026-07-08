Άρης: Συμφωνία με Intersport και Nike

Έρχονται οι νέες φανέλες του Άρη- Συμφωνία με Intersport και Nike

Αναλυτικά όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

"Σήμερα, η INTERSPORT και ο Άρης ανοίγουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο.

Η INTERSPORT αναλαμβάνει ως Επίσημος Συνεργάτης Αθλητικού Υλικού της ομάδας.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία, ξεχωριστή ταυτότητα και έναν κόσμο που ζει κάθε στιγμή με πάθος.

Μαζί με τη Nike, μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: να προσφέρουμε στους αθλητές όλα όσα χρειάζονται για να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο και στους φιλάθλους μια εμπειρία αντάξια της αγάπης τους για την ομάδα.

Για εμάς, αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο μια φανέλα. Αφορά τις ιστορίες που θα γραφτούν φορώντας τη.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της νέας εμφάνισης έχει ήδη ξεκινήσει. Πολύ σύντομα θα αποκαλύψουμε τις νέες φανέλες που θα φορέσει ο Άρης στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μείνετε συντονισμένοι."