«Ασημένιος» ο Κάλανδρος στα 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Κ19

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε η Ελλάδα στον πίνακα των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων, που διεξάγεται στο Μόναχο, χάρη στον Γιώργο Κάλανδρο.

Ο νεαρός πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή την πρώτη της διάκριση στη φετινή διοργάνωση.

Ο αθλητής του Ωκεανού κράτησε δυνάμεις για το φινάλε και με ένα εξαιρετικό τελευταίο 50άρι κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα της κούρσας. Από την έκτη θέση βρέθηκε στη δεύτερη, τερματίζοντας σε 1:58.77, μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το ατομικό του ρεκόρ (1:58.41). Παράλληλα, η επιτυχία του σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο του αγωνίσματος, για πρώτη φορά μετά τους συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους του Γιάννη Δρυμωνάκου στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Ντάβιντ Αντάλ με χρόνο 1:57.40, ενώ ο Γάλλος Ματέο Γκρεγκουάρ Σαρμασόν ακολούθησε στην τρίτη θέση με 1:58.79.

Θετική ήταν και η παρουσία του Βαγγέλη Ντούμα στα 50μ. πρόσθιο. Ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση με χρόνο 27.76, επίδοση ελαφρώς πιο αργή από το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που κατέχει (27.59). Το χρυσό κατέκτησε ο Βρετανός Μαξ Μόργκαν με 27.26, μπροστά από τον Τσέχο Γιαν Φόλτιν (27.29) και τον Γερμανό Λουίς Χόφμαν (27.34). Ο Ντούμας στρέφει πλέον την προσοχή του στα 100μ. και 200μ. πρόσθιο.

Την πρόκριση στον τελικό των 50μ. ελεύθερο πανηγύρισε η μόλις 16 ετών Νεφέλη Μπιλανάκου. Η αθλήτρια του ΑΟ Αιγάλεω τερμάτισε σε 25.24 και προκρίθηκε με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο.

Για μία μόλις θέση έχασε την πρόκριση στον τελικό των 200μ. μικτή ατομική ο Βασίλης Χάρας. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε σε 2:02.65 και κατέλαβε την ένατη θέση, μένοντας εκτός οκτάδας για μόλις δέκα εκατοστά του δευτερολέπτου.