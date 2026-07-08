Φριτζ: «Το μυαλό μου ήταν συνεχώς στο γόνατο»

Αν και παραδέχτηκε ότι η απόδοση του Σάσα Ζβέρεφ στον μεταξύ τους αγώνα ήταν εξαιρετική, ο Τέιλορ Φριτζ αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου ότι είχε θέμα με το γόνατό του.

«Νομίζω ότι μόλις τρία γκέιμ μετά την έναρξη του αγώνα, ενώ ήδη βρισκόμουν πίσω με μπρέικ, άρχισα να αισθάνομαι το γόνατό μου», είπε ο 28χρονος Αμερικανός. «Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα παίξει πολύ καλύτερα, ακόμη και με αυτό το πρόβλημα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι: δεν πιστεύω πραγματικά – δεν ξέρω καν – πόση διαφορά θα έκανε αυτό στο αποτέλεσμα του αγώνα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον νικήσεις όταν σερβίρει έτσι. Ήταν πολύ επιθετικός τόσο με το forehand όσο και με το backhand του. Έπαιξε εξαιρετικά και χτυπούσε την μπάλα καταπληκτικά. Δεν ήταν ο αγώνας που περίμενα. Θα ήθελα να ήμουν στο 100% για να μπορέσω πραγματικά να του βάλω δύσκολα. Δεν ξέρω... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα έτσι σήμερα».

Δεν είχε, ωστόσο, ενδείξεις πριν από τον αγώνα. «Θα έλεγα πως σχεδόν θα προτιμούσα να το ήξερα από πριν, ώστε να είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά για το ότι θα έπρεπε να αγωνιστώ με αυτό το πρόβλημα. Όπως είπα, περίπου τρία γκέιμ μετά την έναρξη άρχισα να το αισθάνομαι, ενώ ήδη είχα χάσει το σερβίς μου. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα. Σκεφτόμουν "Τι θα κάνω τώρα;". Δεν το περίμενα καθόλου. Το μόνο προειδοποιητικό σημάδι ήταν ότι είχα αισθανθεί λίγη ενόχληση προς το τέλος του αγώνα μου με τον Μπούμπλικ. Ήμουν ήδη μπροστά με δύο σετ και ένα μπρέικ. Σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήταν και το καλύτερο σημάδι που ένιωσα πόνο μετά από εκείνον τον αγώνα, ειδικά αφού δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός σωματικά. Ωστόσο, έτσι λειτουργεί συνήθως η τενοντίτιδα. Καμιά φορά ερεθίζεται, της δίνεις λίγη ξεκούραση και μετά υποχωρεί. Περίμενα ότι, μετά από μια χαλαρή μέρα χθες, σήμερα θα αισθανόμουν καλά. Και πράγματι, ένιωθα πολύ καλά. Η προθέρμανσή μου ήταν εξαιρετική. Δεν έχω όμως καμία εξήγηση για το γιατί, μόλις τρία γκέιμ μετά την έναρξη του αγώνα, το γόνατό μου βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση».

Και κατέληξε: «Είμαι πραγματικά πολύ στενοχωρημένος που δεν είχα την ευκαιρία να μπω πραγματικά στον αγώνα. Ένιωθα ότι, επειδή το μυαλό μου ήταν συνεχώς στο γόνατό μου, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Η προσοχή μου ήταν διαρκώς διασπασμένη».