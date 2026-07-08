Σε μια Euroleague που αλλάζει ριζικά, η επίδειξη δύναμης του Παναθηναϊκού είναι η διατήρηση της αξίας

Δεν πρόκειται απλά για τη δική του ενίσχυση, αλλά για την υπενθύμιση σε όλους πως υπάρχουν αξίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τις οποίες κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Νεοπλουτισμός. Πετροδόλαρα. Ξαφνικές επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων από ομάδες που ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας διαχρονικά. Χωρίς στόχους, χωρίς κίνητρα. Το τοπίο στην Euroleague διαμορφώθηκε διαφορετικά τα τελευταία χρόνια. Με αρκετούς να θέλουν να κάνουν… bullying με τα χρήματα και μόνο.

Μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, ο Παναθηναϊκός έγινε η απόλυτη δύναμη ισορροπίας. Την στιγμή που κανείς άλλος από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις, δεν μοιάζει να μπορεί να ακολουθήσει. Τουλάχιστον σε αυτό τον βαθμό.

Από τη μία η Ντουμπάι BC, από την άλλη ο Γιανάι στη Χάποελ Τελ Αβίβ με τα «τρελά» μπάτζετ. Η ξαφνική… έκρηξη της Βιλερμπάν που έδωσε παραπάνω απ’ το σύνολο του περυσινού της μπάτζετ, σχεδόν μόνο για τον Φρανσίσκο.

Κανονική κοσμογονία στο άθλημα, με τις σταθερές να υποχωρούν και το νεόφερτο να έρχεται με φόρα. Μέχρι να υψώσει «stop» αυτός που ορίζει ξανά το ίδιο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το «τριφύλλι» δεν προχώρησε αυτές τις εβδομάδες απλά στη δική του τεράστια ενίσχυση σε κάθε τομέα του αγωνιστικού κομματιού. Ήρθε να συγκεντρώσει με ευκολία κιόλας, όσα οι άλλοι ονειρεύονται εδώ και χρόνια. Και τελικά ούτε που μπόρεσαν να τα αγγίξουν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην μπασκετική αγορά ως ελεύθερος, αντιλαμβάνεται ο καθένας τι θα σήμαινε για κάθε ομάδα που αναζητά το κάτι παραπάνω. Ούτε τέθηκε θέμα μόλις ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αταμάν. Η τεράστια επιστροφή ήταν θέμα ημερών.

Ο Μπάντιο είχε έντονο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, ενώ και η Βαλένθια έκανε τα πάντα να τον κρατήσει. Με συνοπτικές διαδικασίες, «πράσινος» κι αυτός.

Ο Μπόνγκα χωρίς αμφιβολία έμοιαζε και ήταν η απόλυτη λύση για τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και μόνο ο… χορός Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακού, Μπαρτσελόνα, τα λέει όλα. Μέχρι να τον δουν στο «Ελ. Βενιζέλος» να χαμογελά και να αποκαλύπτει το όνειρό του: Να πάρει Euroleague με τον Παναθηναϊκό.

Για τον Γιαμπουσέλε η Χάποελ μπορούσε να δώσει περισσότερα σε λεφτά και μετοχές, απ’ όσα έδωσε στον Μίσιτς. Η Ρεάλ μόνο αδιάφορη δεν θα έμενε για τον πρώην παίκτη της. Τα λεφτά στο τραπέζι του Γάλλου, θα ήταν αμέτρητα. Ώσπου ένα ωραίο ξημέρωμα, όλοι μαζί έμαθαν πως συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια.

Η επίδειξη δύναμης που κάνει το «τριφύλλι», δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Οι παίκτες που… ορέγεται όλη η Euroleague και ήταν έτοιμη να ανοίξει τις βαλίτσες με τα λεφτά γι’ αυτούς, κατέληξαν στον Παναθηναϊκό. Και όλοι γνωρίζουν πως αν οι «πράσινοι» είχαν ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, τότε και ο Μοντέρο διαφορετική φανέλα θα φορούσε.

Τα ίδια είχαν συμβεί πριν μερικούς μήνες και με τον Χέιζ-Ντέιβις, για να μην το ξεχνάμε. Τότε που η Χάποελ έδινε… μια τράπεζα λεφτά και η Φενέρμπαχτσε ήταν έτοιμη για υπέρβαση. Με τον παίκτη να καταλήγει στον Παναθηναϊκό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δημιουργήσει μια ομάδα με τρία συμβόλαια άνω των 4 εκατ. ευρώ (Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε), συν τις μεγάλες συμφωνίες με τα υπόλοιπα αστέρια. Το τέταρτο συμβόλαιο με το 4 μπροστά, είναι του Ομπράντοβιτς. Κάτι που δεν είναι τυχαίο και ουσιαστικά δείχνει σε όλους πως η αξία τους δεν είναι ποτέ μεγαλύτερη απ’ αυτή του… οδηγού. Ακόμη και οικονομικά.

Στην εποχή που τα μπάτζετ έχουν ξεφύγει, νέες δυνάμεις εμφανίζονται για να δημιουργήσουν υπεραξίες στα πάντα, ο Παναθηναϊκός παραμένει η σταθερή αξία δυναμικής. Συγκεντρώνοντας με άνεση μάλιστα, όλα αυτά που εκείνοι θα ήθελαν να έχουν έστω ένα στις ομάδες τους. Ως σημείο αναφοράς.

Φυσικά, είναι και το ίδιο το μέγεθος που «σηκώνει» τέτοιες κινήσεις. Ο Γιαμπουσέλε θα δεχόταν να πάει σε άλλη ομάδα με τόσα αστέρια, αντί να πάει κάπου που θα είναι ο απόλυτος σταρ; Το έκανε για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο ο Μπάντιο, ο Μπόνγκα, ο Φαλ δέχτηκε να είναι τρίτος σέντερ.

Η δημιουργία των Galacticos είναι δυνατή όταν υπάρχει και το βάρος της φανέλας για να τους «σηκώσει». Ο Παναθηναϊκός είναι ακριβώς αυτό. Το μέγεθος που μπορούσε να κάνει πράξη αυτές τις «τρελές» υπερβάσεις. Όσο οι υπόλοιποι κοιτούν… πεινασμένοι και αναμένοντας τι θα αφήσουν οι «πράσινοι» στην αγορά.