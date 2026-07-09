Οι Νάγκετς έλυσαν το συμβόλαιο του Βαλαντσιούνας!

Ο δρόμος της επιστροφής του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη άνοιξε, αφού οι Ντένβερ Νάγκετς έλυσαν το συμβόλαιο του 34χρονου Λιθουανού σέντερ.

Ο Βαλαντσιούνας μετά από μια σεζόν στο Ντένβερ, πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον έμπειρο σέντερ να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ζαλγκίρις.

Για να επισημοποιηθεί, ωστόσο η συμφωνία του Βαλαντσιούνας με την Ζαλγκίρις θα χρειαστεί να περάσει ένα 48ωρο, προκειμένου ο Λιθουανός να «καθαρίσει» από την λίστα των waivers στο NBA.

Οποιαδήποτε ομάδα του NBA, μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο του Βαλαντσιούνας για την σεζόν 2026/2027, θα πρέπει να το κάνει εντός 48 ωρών, αλλιώς ο 34χρονος σέντερ θα γίνει unrestricted free agent.

O Σαμς Χαράνια στην ανάρτησή του για την λύση του συμβολαίου του Βαλαντσιούνας, αναφέρει ότι για τον έμπειρο σέντερ αναμένεται να υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του ΝΒΑ.

Το συμβόλαιο του Βαλαντσιούνας για την επόμενη σεζόν προέβλεπε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων και μένει να φανεί αν θα βρεθεί ομάδα στο ΝΒΑ να καλύψει το συμβόλαιο του Λιθουανού ή αν θα ανοίξει οριστικά ο δρόμος της επιστροφής στην Ευρώπη.