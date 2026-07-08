«Ανυπομονεί να αγωνιστεί με τους νέους του συμπαίκτες ο Ντόντσιτς - Κρίσιμες οι τελευταίες κινήσεις»

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ενθουσιασμένος με το νέο ρόστερ των Λέικερς, την ίδια ώρα που οι «Λιμνάνθρωποι» θεωρούν κομβικές τις τελευταίες κινήσεις που θα κάνουν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε πολλές και μεγάλες αλλαγές. Όλη η βασική πεντάδα που κέρδισε τους Χιούστον Ρόκετς έχει αποχωρήσει. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ελεύθερος, ο Ρούι Χατσιμούρα πήγε στους Κλίπερς, ο Λουκ Κενάρντ στους Φοίνιξ Σανς, ο Μάρκους Σμαρτ στους Ρόκετς και ο ΝτεΆντρε Έιτον έγινε trade στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Βέβαια, οι «Λιμνάνθρωποι» κινήθηκαν γρήγορα στην αγορά και έκαναν δικούς τους τους Ουόκερ Κέσλερ, Κουέντιν Γκράιμς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Κόλινς Σέξτον και Κέβον Λούνεϊ. Όπως αναφέρει το «ESPN», ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ενθουσιασμένος με το νέο ρόστερ και ανυπομονεί να αγωνιστεί με τους καινούργιους του συμπαίκτες.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι άνθρωποι από τον οργανισμό θεωρούν πως οι τελευταίες κινήσεις που θα γίνουν (απομένουν δύο ανοιχτές θέσεις στο ρόστερ) θα είναι κομβικές για το πώς θα κυλήσει η σεζόν.

Θυμίζουμε πως στη λίστα των Λέικερς είναι ο Τζόναθαν Κουμίνγκα.