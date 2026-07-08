Φέρι: «Τελικός στα γενέθλιά μου»

Ο Άρθουρ Φέρι μιλάει πλέον με μεγάλη αυτοπεποίθηση και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Πάντα πίστευα στον εαυτό μου και ότι μπορούσα να γίνω ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο», είπε αρχικά ο από τη Δευτέρα (13/7) Νο.1 τενίστας της Μεγάλης Βρετανίας. «Το να βρίσκομαι, όμως, στα ημιτελικά του Wimbledon είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αντιμετώπισα κάθε αγώνα ξεχωριστά, χωρίς να κοιτάζω πιο μπροστά στο ταμπλό. Έπαιζα κάθε ματς όπως ερχόταν και τώρα βρίσκομαι εδώ».

Μίλησε και για τη συνάντησή του με τη βασίλισσα πριν και μετά τον αγώνα του με τον Φλάβιο Κομπόλι. «Λίγο πριν μπούμε στο γήπεδο, η βασίλισσα ήρθε να μας χαιρετήσει και συστήθηκε τόσο σε μένα όσο και στον Φλάβιο. Είναι τεράστια τιμή να αγωνίζεσαι μπροστά της. Χάρηκα πολύ που τη γνώρισα και στο τέλος του αγώνα μου είπε μερικά πολύ όμορφα λόγια. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να παίζεις μπροστά σε θρύλους του τένις και τώρα μπροστά στη βασίλισσα».

Και πρόσθεσε: «Με περίμενε μετά το τέλος του αγώνα για να με συγχαρεί. Της είπα πόσο μεγάλη τιμή ήταν για μένα που αγωνίστηκα μπροστά της και εκείνη μου απάντησε απλά: "Συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι". Της αποκάλυψα επίσης ότι την Κυριακή έχω γενέθλια, οπότε θα ήταν υπέροχο να παίξω στον τελικό του Wimbledon εκείνη την ημέρα».

Αναφορικά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, που είναι μαζί με εκείνον τα μοναδικά wild cards που έχουν φτάσει στα ημιτελικά του Wimbledon ανέφερε: «Γνώριζα ότι ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς είναι ο μοναδικός wildcard που έχει κατακτήσει ποτέ Grand Slam. Είναι μια απίστευτη ιστορία και έχω δει πολλές φορές τα στιγμιότυπα από εκείνον τον τελικό. Δεν θέλω όμως να σκέφτομαι αν μπορώ να πετύχω κάτι αντίστοιχο. Το μόνο που με απασχολεί είναι ο ημιτελικός της Παρασκευής και μετά θα δούμε τι θα γίνει».

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι υπάρχει πλέον κούραση. «Νιώθω κουρασμένος, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Έτσι είναι τις τελευταίες πέντε ημέρες. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εμπειρία έχει ενισχύσει πολύ την αυτοπεποίθησή μου. Πλέον πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω καλά ακόμη κι όταν είμαι κουρασμένος ή αγχωμένος. Σε οποιεσδήποτε συνθήκες, νιώθω σιγουριά για το παιχνίδι μου και ξέρω ότι μπορώ να μπω στο γήπεδο και να ανταγωνιστώ τον αντίπαλό μου».

Γεννήθηκε στη Γαλλία από Γάλλους γονείς και ρωτήθηκε πόσο... Γάλλος νιώθει. «Αν μου κάνατε αυτή την ερώτηση πριν από δέκα χρόνια, πιθανότατα θα σας έλεγα ότι ένιωθα περισσότερο Γάλλος παρά Άγγλος. Πλέον, όμως, δεν ισχύει αυτό. Νιώθω πολύ Βρετανός. Ζω εδώ, οι καλύτεροί μου φίλοι ζουν εδώ, εδώ πήγα σχολείο και εδώ προπονούμαι. Φυσικά, οι γονείς μου είναι Γάλλοι, γι' αυτό και μιλάμε γαλλικά μέσα στην οικογένεια και με τα ξαδέλφια μου που εξακολουθούν να ζουν στη Γαλλία. Οι ρίζες μου, ωστόσο, είναι πλέον πολύ στενά συνδεδεμένες με το Λονδίνο».

Τέλος, για τον προσεχή του αντίπαλο είπε: «Ο Ζβέρεφ είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο τεστ. Είμαι έτοιμος γι' αυτή την πρόκληση. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Θα μπω στο γήπεδο, θα παίξω το παιχνίδι μου, θα κάνω όσα με έφεραν μέχρι εδώ και θα συνεχίσω να πιστεύω στον εαυτό μου. Θα δούμε μέχρι πού μπορεί να με οδηγήσει αυτό».