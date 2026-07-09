Ιταλία: Δύο νεκροί εργαζόμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Στο εργοστάσιο είχε σημειωθεί ξανά έκρηξη πριν από τρία χρόνια σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο εργαζόμενοι από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην επαρχία Ριέτι της κεντρικής Ιταλίας.

Πρόκειται για μία γυναίκα 60 χρονών και τον γιο της 30 χρονών, οι οποίοι εργάζονταν παράνομα στην συγκεκριμένη αποθήκη. Μάλιστα, στην ίδια αποθήκη σημειώθηκε έκρηξη πριν από τρία χρόνια, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα ήταν από την ίδια οικογένεια.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης ο Φαμπρίτσιο και ο Γκαετάνο Ματέι, καταδικάστηκαν πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και την πώλησή τους.

Παρόλα αυτά η λειτουργία της αποθήκης ξεκίνησε τη λειτουργία της χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε της επαρχίας Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης. Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε και την μητέρα του Τερέζα Τότσι, όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Άλλοι δύο εργάτες τραυματίστηκαν, δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Pirotecnica Mattei, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους: στον Φράνκο Κόλε (θείο του Σιμόνε που σκοτώθηκε σήμερα) και στα δύο παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε πως είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης, να καθοριστούν γρήγορα οι ευθύνες και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια» των εργαζομένων.

Έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέι είχε σημειωθεί επίσης το 1983, με απολογισμό έξι νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών της οικογένειας.

Πηγή: newsbomb.gr