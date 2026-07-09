Η Ρεάλ «δένει» τον Τσουαμενί με συμβόλαιο έως το 2031

Οι Μαδριλένοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γάλλο χαφ για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας, που θα διατηρήσει τον Γάλλο χαφ στο Μπερναμπέου έως το 2031.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, με τον Τσουαμενί να αναμένεται να υπογράψει την επέκταση στο συμβόλαιό του με την Ρεάλ έως το 2031.

Για τον Τσουαμενί είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν έκαναν κίνηση για την απόκτησή του λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Γάλλου χαφ.