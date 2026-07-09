Η Ρεάλ «δένει» τον Τσουαμενί με συμβόλαιο έως το 2031

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, με τον Τσουαμενί να αναμένεται να υπογράψει την επέκταση στο συμβόλαιό του με την Ρεάλ έως το 2031.
Για τον Τσουαμενί είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν έκαναν κίνηση για την απόκτησή του λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Γάλλου χαφ.
🚨⚪️ BREAKING: Aurélien Tchouaméni to sign new deal at Real Madrid soon, all agreed on contract until June 2031!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Real Madrid are ready to sign soon, as @FabriceHawkins @pepealvarezzz reported.
Man United deal never close due to high salary and Madrid not opening doors to exit. pic.twitter.com/5CYKarTb75