Η Άρσεναλ ετοιμάζει νέα πρόταση στη Νιούκαστλ για τον Μπρούνο Γκιμαράες

Οι «Κανονιέρηδες» είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν την μεσαία γραμμή τους με την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου, πιέζοντας με νέα πρόταση τη Νιούκαστλ.

Οι «καρακάξες» έχουν ήδη απορρίψει δύο προτάσεις της Άρσεναλ για τον Μπρούνο Γκιμαράς, μια στα 55 εκατ. λίρες και μια στα 65 εκατομμύρια, όμως οι Λονδρέζοι θα επανέλθουν με νέα πρόταση.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Άρσεναλ να καταθέσει νέα προσφορά στη Νιούκαστλ, ύψους 90 εκατ. λιρών, προκειμένου να κάμψει την αντίστασή της για τον Βραζιλιάνο χαφ.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες από την πλευρά του έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Νιούκαστλ, ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Άρσεναλ, αλλά δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στις «καρακάξες».