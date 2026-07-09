ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπολύει πυραυλικά χτυπήματα στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και τα νησιά Σιρίκ και Λαβάν του Ιράν

Oι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενα του Ορμούζ.

«Με εντολή του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την διενέργεια πρόσθετων πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω εξασθένηση της ικανότητάς του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενό του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτικών πληρωμάτων που πλέουν ελεύθερα σε κρίσιμη διεθνή υδάτινη οδό» αναφέρει σε ενημέρωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

Στόχος των επιθέσεων εναντίον του Ιράν είναι να περιορίσουν την περαιτέρω ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοϊας στα στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει ο αμερικανικός στρατός.

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN επικαλείται ισραηλινή πηγή σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει το Ισραήλ πριν από την επίθεση κατά του Ιράν

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήκεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, στις ακτές του Στενού του Ορμούζ, μετέδωσαν σήμερα το βράδυ τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Fars.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν ενεργοποιήθκαν για την αντιμετώπιση «εχθρικών στόχων» κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.

Το IRNA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ανέφερε επίσης ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, μιας σημαντικής λιμενικής πόλης κοντά στο στενό που είχε δεχτεί επίθεση την Τρίτη, και ανέφερε ότι ο ανταποκριτής του στο Κις είχε ακούσει πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί.

Ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν τον ήχο άλλων εκρήξεων στο Σίρικ, μια άλλη παράκτια περιοχή στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Πηγή: newsbomb.gr