«Υπογράφει στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης - Διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης η Κρουζ Αζούλ»

Μια ανάσα από την μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσιογράφος από το Μεξικό.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει για το ενδιαφέρον που είχε προκύψει από ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάρσα Οτέα, να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο «X», o πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στα ΗΑΕ, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Αλ Αΐν.

Ο Οτέα, μάλιστα αναφέρει ότι η Κρουζ Αζούλ, θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης για τον Έλληνα στράικερ, που είναι πλέον έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Γιακουμάκης ολοκλήρωσε την σεζόν ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να μην εξασκεί την οψιόν αγοράς που προέβλεπε η συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ.