Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Ντόρτμουντ για τον Αντεγέμι

Οι Καταλανοί θέλουν να αποκτήσουν τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό και ασκούν έντονες πιέσεις στην Ντόρτμουντ για την επίτευξη του deal.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Γερμανία, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση στην γερμανική ομάδα, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Αντεγέμι από την πλευρά του έχει διαμηνύσει στην διοίκηση της Ντόρτμουντ ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλαουγκράνα», πιέζοντας με την σειρά του για την ολοκλήρωση του deal.

Η Ντόρτμουντ έχει πλέον στα χέρια της την επίσημη πρόταση των Καταλανών και σύντομα θα πάρει την απόφασή της αν θα δεχθεί την προσφορά της Μπαρτσελόνα για τον Καρίμ Αντεγέμι.