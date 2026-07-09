Ο Ολυμπιακός προχωράει τις διαπραγματεύσεις με Λουντογκόρετς για Στάνιτς

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την προσφορά τους στην Λουντογκόρετς για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό «παλεύοντας» να κλείσουν το deal.

Ο Πέταρ Στάνιτς αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Λουντογκόρετς.

Οι Πειραιώτες είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις των Βούλγαρων, προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον πρώτο σκόρερ του περσινού Europa League.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε επαφές και με την πλευρά του Στάνιτς, συζητώντας τους οικονομικούς όρους αλλά και την χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους, εφόσον επιτευχθεί το deal με την Λουντογκόρετς.

Το κόστος της μεταγραφής του Σέρβου μεσοεπιθετικού, αναμένεται να φτάσει τα 9 εκατ. ευρώ, σε μια από τις ακριβότερες μεταγραφές που θα έχει πραγματοποιήσει το Ολυμπιακός.

O 24χρονος μεσοεπιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 55 συμμετοχές με την φανέλα της Λουντογκόρετς έχοντας στο ενεργητικό του 16 γκολ και 13 ασίστ.