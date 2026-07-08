«Συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς ο Μίντλετον»

Ο Κρις Μίντλετον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, καθώς συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο.

Ο Κρις Μίντλετον θα αποτελέσει παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς συμφώνησε με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Ντάλας Μάβερικς θα τον στείλουν στους «Μάγους» με sign-and-trade, ενώ ο 35χρονος αναμέενται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Θυμίζουμε πως ο Μίντλετον αγωνίστηκε στους Ουίζαρντς για δύο σεζόν, πριν πάει στο Ντάλας ως μέρος του trade για τον Άντονι Ντέιβις. Πέρσι, με τους «Μάγους» και τους Μάβερικς είχε συνολικά σε 63 ματς 10,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ σε 22,8 λεπτά στο παρκέ.