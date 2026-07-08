Πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη;

Η νέα σεζόν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει για τις περισσότερες ομάδες, καθώς η περίοδος της προετοιμασίας συνδέεται άμεσα με τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Τη φετινή χρονιά, την Ελλάδα στην Ευρώπη εκπροσωπούν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ, με κάθε ομάδα να έχει διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μονοπάτι στα προγνωστικά στοιχήματος.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς κάθε ευρωπαϊκό ζευγάρι μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της σεζόν, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Η είσοδος σε League Phase φέρνει σημαντικά έσοδα, περισσότερα δυνατά παιχνίδια και μεγαλύτερη προβολή για τους ελληνικούς συλλόγους.

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