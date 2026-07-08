Παναθηναϊκός στους οπαδούς του για Γιαμπουσέλε: «Ετοιμαστείτε για σόου» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με εντυπωσιακές στιγμές από την καριέρα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και κάλεσε τους οπαδούς του να… ετοιμαστούν για το σόου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έριξε την «βόμβα» του καλοκαιριού, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια. Το «τριφύλλι» τον έπεισε να αφήσει το ΝΒΑ και ο Γάλλος αστέρας υπέγραψε ένα «χρυσό» συμβόλαιο ύψους 12,6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε το SDNA.

Ο πρώην ΝΒΑερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή την κίνηση και τόνισε πως νιώθει υπερηφάνεια που θα φορέσει την πράσινη φανέλα. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θέλησε να δώσει μία... γεύση στους οπαδούς του. Έτσι, δημοσίευσε ένα βίντεο με εντυπωσιακές στιγμές του νέο του παίκτη, καλώντας τους φιλάθλους του να ετοιμαστούν για το σόου.

Φυσικά, το βίντεο ξεκινάει με το τρομερό κάρφωμα του Γιαμπουσέλε απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024.

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