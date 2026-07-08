Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στις προπονήσεις ενόψει Μεσογειακών Αγώνων και Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Μετά την 5η θέση στο European League και την άνοδο στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η γαλανόλευκη ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της στους Μεσογειακούς Αγώνες (Τάραντο, 21/8-3/9) και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Μόντενα, 9/9-26/9).
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη και των συνεργατών του.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το διήμερο 13-14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν δύο φιλικοί αγώνες με την Ρουμανία στην Ελλάδα.
Στην προετοιμασία θα συμμετέχουν οι παρακάτω αθλητές:
- Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής, Ματέο Χασμπάλα.
- Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.
- Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Σταύρος Μούχλιας, Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Νανόπουλος, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.
- Κεντρικοί: Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Άγγελος Σταθέλος, Δημήτρης Θεοδόσης.
- Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας, Άρης Χανδρινός.