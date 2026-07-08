Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στις προπονήσεις ενόψει Μεσογειακών Αγώνων και Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Μετά από δύο εβδομάδες διακοπής, η Εθνική ανδρών μπαίνει ξανά σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει των δύο διοργανώσεων που θα συμμετάσχει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Μετά την 5η θέση στο European League και την άνοδο στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η γαλανόλευκη ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της στους Μεσογειακούς Αγώνες (Τάραντο, 21/8-3/9) και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Μόντενα, 9/9-26/9).

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη και των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το διήμερο 13-14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν δύο φιλικοί αγώνες με την Ρουμανία στην Ελλάδα.

Στην προετοιμασία θα συμμετέχουν οι παρακάτω αθλητές: