Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε την Τετάρτη (08.07.2026) η Κατερίνα Νοτοπούλου, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στις ραγδαίες εξελίξεις στην Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο ενημέρωσε για την απόφασή της να παραιτηθεί.

Παράλληλα, η Κατερίνα Νοτοπούλου απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο (11.07.2026) και σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να δοκιμάζονται με φόντο την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να την κρατήσει. Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών φέρεται να θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομος πολιτικός φορέας.

Πηγή: newsit.gr