Πρόσθεσε και Τζίμα η Νίκη Βόλου

Επίθεση... φωτιά δημιουργεί η ομάδα της Νέας Ιωνίας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους «μνηστήρες» της ανόδου στην Stoiximan Super League. Μάλιστα, ο 25χρονος winger μετρά δυο συνεχόμενες με Κηφισιά (2025) και Ηρακλή (2026).

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου και το βιογραφικό του Παναγιώτη Τζίμα:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζίμα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 25χρονος ακραίος επιθετικός, γεννημένος στις 12/03/2001 στην Πρέβεζα έχει ύψος 1.81 εκ. και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αρη Πρέβεζας, από τον οποίο ακολούθησε ο Αστέρας Τρίπολης με τον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Μάλιστα με τους Αρκάδες, αφού αγωνίστηκε σε Κ15, Κ17 και Κ19, έκανε ντεμπούτο στη Super League και κατέγραψε 17 συμμετοχές και 1 τέρμα με την πρώτη ομάδα.

Από εκεί ακολούθησε ο ΠΑΟΚ Β’, από τον οποίο παραχωρήθηκε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Μετά από μία γεμάτη διετία στα Γιάννενα με 51 παρουσίες, επέστρεψε στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα, με την Κηφισιά να είναι ο επόμενος ποδοσφαιρικός του σταθμός, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο δόθηκε δανεικός στον Ηρακλή με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, όπως είχε κάνει κι ένα χρόνο νωρίτερα με την ομάδα των Αθηνών.

Συνολικά στην καριέρα του έχει να επιδείξει 195 συμμετοχές, 61 εκ των οποίων στην πρώτη κατηγορία, αλλά και 35 γκολ και 13 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας μας έχει 20 συμμετοχές με 14 τέρματα σε επίπεδο Κ19, Κ18 και Κ17.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Παναγιώτη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».